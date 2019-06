Jūlijā Rīgā notiks starptautiska meistardarbnīca ezoteriķiem 'Dzintara Latvija'

6. un 7. jūlijā Rīgā notiks meistardarbnīca, kas domāta praktizējošiem ezoterikas jomas speciālistiem un arī tiem, kam šīs tēmas tuvas, bet kuri vēl meklē savu ceļu ezoterikas pasaulē.

"Dzintara Latvijā" būs iespējas apmeklēt dažādu (gan pašmāju, gan citzemju) meistaru nodarbības, gūt priekšstatu par viņu pārstāvetajām skolām un pasniegšanas veidu, iepazīties ar taro, rūnām, numeroloģiju, astroloģiju, hiroloģiju, šamanismu utt., lai saprastu, vai kāda no šīm jomām ar tevi rezonē. Pasākumā ikviens varēs iegādāties kvalitatīvu ezoterisko literatūru un amuletus, plašā izvēlē tiks piedāvāti taro kāršu komplekti, rūnas, dabīgie akmeņi.

5. jūlijā ikviens aicināts uz neformālu tikšanos ar meistariem pie tējas galda, savukārt divas nākamās dienas ir blīvi piepildītas ar lekcijām. Pilnīgāku priekšstatu par meistardarbnīcas saturu var gūt tālāk lasāmajā pasākuma programmā.

6. jūlija lektori un tēmas

Konsultante par ārstniecības augiem, ezoteriķe, numeroloģe Ilona Ķirse, "Fitoterapija respirācijas atjaunošanā. Augu būtība un gars". Auga būtība ir daudz dziļāka par fizisko līmeni, un tā spēks ir individuālā pieejā. Trešā daļa no pasaules iedzīvotājiem katru gadu saskaras ar elpošanas orgānu saslimšanām jeb saaukstēšanos. Šajos procesos ļoti labi palīdz fitoterapijas pielietošana, ko apstiprina arī pētījums par fitoterapijas pielietošanu akūtu respiratoru vīrusa saslimšanu gadījumos.

Dzintaru sējēja, māksliniece Ilze Vainovska, "Ievads mezglu siešanā. Amuleti un šambalas". Mezglu siešana izsenis ir bijis viens no maģijas, informācijas kodēšanas veidiem, kas ļauj ikdienā radīt labvēlīgu enerģētisko lauku, mzgli arī skaisti izskatās un ir ērti pielietojami. Lektore pastāstīs par mezglu veidošanos, to simbolisko nozīmi, ierādīs, kā sasiet dažus no pamata amuletiem, piemēram, veiksmes (ugunskrusta) mezglu.

Taroloģe, rūnoloģe, taro kursu pasniedzēja Starptautiskajā Jaunā cilvēka attīstības akadēmijā Tatjana Bergmane, "Taro sistēma kā izpētes pamats". Tatjanas uzstāšanās palīdzēs klausītājiem saprast taro sistēmas struktūru, kas saistīta ar tādām zinātnēm kā astroloģija un numeroloģija, kā arī ar Sefirota ciltskoku un Теtragramatona sistēmu. Meistare sniegs priekšstatu, kā darbojas katras stihijas enerģija, par ko stāsta katra arkāna tēls un kā to traktēt.

Praktizējoša ezoteriķe, "Ziedu orākula" kāršu autore, "Ekstrasensu cīņu" 19. sezonas dalībniece Anita Lasmane, "Enerğētiskā telpu attīrīšana un mājas gariņš". Lektore stāstīs, kāpēc telpu enerģētiskā attīrīšana ir būtiska, kā arī par mājas gariņu lomu mūsu ikdienā un garu lomu mūsu dzīvē vispār.

Kabalistiskās taro pareģošanas skolas "Ēdelveiss" vadītāja, numeroloģe Irina Šatohina, "Visas lietas var iztēloties kā skaitļus". Šī slavenā grieķu filosofa, matemātiķa un mistiķa Pitagora atziņa stāsta par to, ka skaitļi ir savienoti kodu sistēmā, kurā ir šifrētas zināšanas par visu esošo. Piedzimstot katrs cilvēks iegūst savu personīgo kodu, kurš pavada viņu visas dzīves garumā. Tas ir dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads), kas vienmēr paliek nemainīgs. Irinas meistarklase ir vēl viena atslēga, lai atšifrētu to, ka visi notikumi Visumā ir savstarpēji saistīti ar nodomu un ka cilvēks ir Lielās Spēles sastāvdaļa.

Starptautiskās Jaunā cilvēka attīstības akadēmijas vadītāja, taro lielmeistare, astroloģe un dziedniece Helga Eglīte, "Augu un dabas maģija. Zaļā Maģija praksē. Personīgā talismana izveidošana. Malahima alfabēta praktiskā pielietošana". Zaļo maģiju plaši pielieto pagāni, druīdi, vikāņi. Helga pastāstīs, kā vienkārši izmantot šīs lietas savā ikdienas dzīvē, lai attīrītu un dziedinātu, aizsargātu, palīdzētu sasniegt noteiktu mērķi. Meistarklases dalībnieki varēs izveidot paši savu talismanu, izmantojot zaļās dabas maģiju (sastāvdaļas un to daudzumu priekšā pateiks mazo taro arkānu kārtis), un uzlādēt to ar Malahima alfabēta zīmju palīdzību.

Rūnu skolas vadītāja, taroloģe, dziedniece Margo, "Rūnas kā Visuma spēles instruments. Visuma spēles atspulgs rūnu instrumentos – uguns, ūdens, gaiss, zeme un laiks".

Šamane Olga Tarika, "Augšējās pasaules šamaņu rituāls". Būdama šamane otrajā paaudzē, Olga darbojas gan ar augšējo, gan vidējo un zemāko šamaņu pasauli, pārzina dažādas pareģošanas mākslas un pasniedz tās. "Varavīksne – debesu čūskas aicinājums un svētība" ir indiāņu Gara - Skolotāja dāvana šamanei Ešeha Enin Deger. Šis šamaņu rituāls dziedina, papildina enerģiju, veicina slēptu spēju attīstību, var palīdzēt iegūt pareizo redzējumu, lai attīstītu intuīciju.

Pirmo meistardarbnīcas dienu noslēgs pagāniskais rituālais ugunskurs.

7. jūlija lektori un tēmas

Baltijas Astroloģijas skolas direktors, tautas medicīnas profesors, Dzīvās ētikas (Agni Jogas) pasniedzējs Valērijs Babajevs, "Vertikālā astroloģija – zvaigžņotās debess ietekme uz cilvēka organismu".

Sertificēta astroloģe, mineraloģe žurnāla "Praktiskā Astroloģija" galvenā redaktore, publiciste Guna Kārkliņa, "Kristāli/minerāli, to īpašības un izmantošana ikdienā". Guna stāstīs par kristālu un minerālu izcelsmi un enerģijām, to izvēli atbilstoši individuālajai astroloģiskajai kartei un dzīves situācijām – kā pareizi izvēlēties, kā kopt, glabāt un kā atpazīt viltojumus.

Taroloģe, rūnoloģe, astroloģijas un dažādu orākulu praktiķe Larisa Kuzņecova-Fetisova, "Raganu mēness jeb 13 mēnešu gads". Meistarklasē Larisa stāstīs par to, kas ir Mēness maģija un kā to var izmantot gan tīrā veidā, gan kombinācijā ar citām maģiskām praksēm, kā arī iepazīstinās ar īpašajiem Mēness gadiem – 13 Pilnmēnešu gadu un 13 Jaunmēnešu gadu, kādi rituāli piemēroti darbam šādos periodos un kā pastiprināt šo Mēness maģiju.

Māksliniece un mags Alla Kiseļova, "Druīdu rūnu alfabēta ogama maģiskā prakse". Allas meistarklase atklās ogama rūnu praktiskās lietošanas tēmu. Ogams ir maģiskais druīdu alfabēts, tajā pārsteidzoši savienota loģika un iztēle, sistēma un brīvība. Tas ir ideāls iekšējai izaugsmei, to var izmantot arī mantiskajās praksēs. Alla runās par personīgo pieredzi darbā ar klientiem, kā arī vadīs uzskatāmu praksi–meditāciju, kuras laikā dalībnieki varēs sajust kādas ogama rūnas enerģijas ietekmi uz sevi.

Psiholoģe, taroloģe, "Taro.lv" radītāja un iedvesmotāja, kāršu kavas "Āboliņa Taro" autore un māksliniece Anuki un psiholoģe, taroloģe, taro kavas "78 durvis" autore Sakiana, "Pareģošanas psiholoģiskie aspekti".

Žurnāla "Lilit" psiholoģijas nodaļas redaktore, portāla "Happy Nation" projekta autore un redaktore, centra "Arkādija" vadītāja Gaļina Panca, ""Augstākais" un "zemākais" taro kāršu vērtējumā. Kā "sīks" izklājums spēj izmainīt likteni un piepildīt vēlēšanos".

Taroloģe, taro kāršu pasniedzēja, izglītības centra "Supernova Studio" dibinātāja Viktorija Divinera, "Enerģijas stiprināšana un aizsardzība. Dabas spēks". Viktorija runās par spēku un iespējām, ko mums sniedz daba: kā darbojas katra no četrām stihijām un kādās dzīves jomās tās var palīdzēt. Lekcijā tiks aplūkota stihiju saistība ar taro kārtīm un ēteriskajām eļļām, efektīvi rituāli personiskās enerģijas stiprināšanai un telpas attīrīšanai.

Taroloģe Hilariona, "Taro kā dzīvesveids". Hilariona iepazīstinās ar savu pieredzi, konsultējot klientus, pasniedzot privātos taro teorijas un prakses kursus un radot dažādus taro projektus.

Ezoterisko zinātņu doktore, hiroloģe, sabiedriskā nodibinājuma "Divas Pasaules" direktore Asta Svirkiene, "Interpretācija – pareģošanas māksla. Sistēmas, metodes, prakses".

Sīkāk par meistariem un viņu tēmām var uzzināt www.esotericworkshop.eu.