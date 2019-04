Laiks vākt kalmes saknes

Māja smaržo pēc vasaras visskaistākā laika, pēc vasaras saulgriežiem, un viss jau vien tādēļ, ka sakņu vākšanas laiks ir klāt!

Lai pie lietojama pulverīša galā tiktu, veicami gana rosīgi darbiņi: sarakt, nomazgāt, nogriezt mazās saknītes, nomizot, sasmalcināt un nolikt izžāvēt. Kad saknītes būs sausas, atliks vien samalt!

Šai saknei, ir ne tikai skaists aromāts, bet tas ir labs auras tīrītājs pirtī, arī labs organisma attīrītājs no parazītiem. Ne velti mūsu senči kalmi nesa mājā un bēra pagultē, lai atbaidītu blusas un visu slikto, lai attīrītu dzīves telpu.

Ar kalmju sakņu novārījumu skalojot matus, tie iegūst mirdzumu, ātrāk aug un stiprinās matu saknes.

Manuprāt, kalmei piemīt sava īpašā maģija, man grūti iedomāt savu dzīvi bez kalmītes, tā man ir gan pirtī kā skrubis, gan no rīta dzeramajā augu pulverītī, un ikdienā kalmi nēsāju arī rotās. Es ticu, ka tās spēks mani aizsargā un dod spēku. Un neizpaliek arī kalmju izvilkums eļļā masāžām.

Iz interneta dzīlēm dažas interesantas ziņas par kalmi: Ziemeļamerikas indiāņi augu ir plaši izmantojuši arī kā enteogēnu. Ēģiptē un citur Austrumos to uzskata par spēcīgu afrodīziju. Eiropā to bieži pievienoja vīnam, kā arī absintam. Sakni izmantoja kā stimulantu. Turklāt lielās devās augs kļūst halucinogēns. Tibetas kvēpināšanas nūjiņās kalmes izmanto telpu dezinficēšanai. Indiāņi to ir lietojuši arī pirms kaujām, jo calamus sakne esot devusi papildu enerģiju un drosmi. Tradicionāli, ja bija pieejamas svaigas saknes, tās vienkārši apēda, bet ja saknes bija kaltētas, tad tās sasmalcināja un no tām izvārīja tēju. Senie traktāti vēsta, ka kalmes sakņu kvēpināšana palīdz pie ieilguša klepus, attīra acis un dara tās mirdzošas, palīdz pie sirds slimībām.

Senos laikos cilvēki kalmes saknes maisiņā esot nēsājuši, uzsietas uz kakla, kā talismanu, lai paglābtos no ļaunām slimībām, bet mēra epidēmijas laikā, lai nesaslimtu, pastāvīgi to zelējuši. Droši vien, ka tas līdzēja, jo kalmes saknēm mūsdienās ir pierādītas antiseptiskas un fungicīdas īpašības. Kalmes sakni košļājot, ir iespējams atbrīvoties no mutes dobuma un smaganu iekaisuma. Tās ir ļoti labs līdzeklis pie dažādiem vēdera vīrusiem.

No šodien sarūpētām kalmītēm taps arī smaržīgās rotas, bet visam savs laiks, jo saknēm vispirms ir jāizžūst.

P.S. Pašlaik ir laiks arī vākt citas saknes: pienenes, tauksanes, vārpatu utt. Un neaizmirstam ēst žogmales salātos gārsiņu, avotkreses, pienenes, nātrītes, koku un krūmu pumpurus. Uzņemam pavasara spēku!

Vairāk par to, kā tepat apkārt dabā atrodamo izmantot savas veselības uzlabošanai, pirtnieci Māru varēsi iztaujāt Veselības prakšu un seno zināšanu festivālā "Spīdolas salidojums", kas 11. maijā notiks Cēsīs.