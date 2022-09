'Delfi TV' piedāvā politiķu erudīcijas pārbaudi viktorīnā 'Saeimas labirints'

Priekšvēlēšanu laikā viedokļu cīņas, skaļi izteikumi un pārdroši solījumi no deputāta amata kandidātiem birst kā no pārpilnības raga, taču par to, vai runām sekos arī darbi, vēlētāji parasti var pārliecināties tikai pēc vēlēšanām. Lai gūtu priekšstatu par to, vai topošajiem deputātiem ir arī līderim nepieciešamais prāta asums un erudīcija, kas ļauj veiksmīgi rīkoties nestandarta apstākļos un sasniegt ambiciozus mērķus politikā, "Delfi TV" piedāvā politiķu viktorīnu "Saeimas labirints".