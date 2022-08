"Delfi TV' priekšvēlēšanu pārraides 'Nākamais, lūdzu!' – lai domātu, spriestu un svērtu par Latvijas nākotni

Raidījumu ciklu "Nākamais, lūdzu!" sāksim 19. augustā pulksten 12 ar to partiju līderu debatēm, kuru reitings jaunākajās Latvijas sabiedrisko mediju publicētajās SKDS socioloģiskajās aptaujās, kas veidotas izmantojot arī tiešās intervijas dzīvesvietā un telefonintervijas metodes, nesasniedz 2%. Šajās debatēs aicināti piedalīties pārstāvji no septiņiem sarakstiem: politiskā partija "Republika", "SUVERĒNĀ VARA", politiskā partija "Tautas varas spēks", TAUTAS KALPI LATVIJAI, "Apvienība Latvijai", "Kristīgi Progresīvā Partija" un partija "Vienoti Latvijai".Ciklu "Nākamais, lūdzu!" turpināsim, iztaujājot to sarakstu līderus, kuriem atbalstu minētajās aptaujās pauduši vairāk nekā 2% vēlētāju. Līdz ar to provizoriskā interviju secība ir: