'Nākamais, lūdzu!' – prezidenta amata kandidātu intervijas un debates 'Delfi TV'

trešdien, 24. maijā, pulksten 11

25. maijā, pulksten 11.45

piektdien, 26. maijā, pulksten 11

29. maijā, pulksten 13

Kandidātu iztaujāšanu sāksim, kad žurnāliste Olga Dragiļeva intervēs uzņēmēju Uldi Pīlēnu . Viņš bija pirmais (jau 11. aprīlī), kurš pieteica savas ambīcijas kļūt par Valsts prezidentu. Pīlēns deviņdesmito gadu beigās piedalījies "Tautas partijas" dibināšanā un desmit gadus bijis tās valdes loceklis. Pēc vairāku gadu pārtraukuma uzņēmējs pērn atgriezies politikā, pirms 14. Saeimas vēlēšanām nodibinot politisko partiju apvienību "Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija", kas arī virza viņu prezidenta amatam.Dienu pēc tam, kad līdzšinējais Valsts prezidents Egils Levits paziņoja, ka uz otru termiņu amatā tomēr nekandidēs, "Jaunā Vienotība" izvirzīja savu kandidātu – vienu no partijas līderiem, vairāk nekā 10 gadus ārlietu ministra amatā pavadījušo Edgaru Rinkēviču . Žurnāliste Alina Lastovska Rinkēviču intervēs ceturtdien,Savu kandidātu izvirzīja arī opozīcijā esošā partija "Progresīvie", kas Valsts prezidenta amatā vēlētos redzēt bijušo Eiropas Latviešu apvienības vadītāju Elīnu Pinto . Viņa iepriekš nav aktīvi iesaistījusies iekšpolitikā, bet ir atrodama "Progresīvo" ziedotāju sarakstā. Elīnu Pintoiztaujās žurnāliste Olga Dragiļeva Savukārt divas dienas pirms vēlēšanām,visi trīs Valsts prezidenta amata kandidāti – Pīlēns Rinkēvičs un Pinto – tiksies "Delfi TV" ēterā , lai debatēs aizstāvētu savu redzējumu par to, kurp jāvirzās Latvijas valstij, kā uzrunāt sabiedrību un aizstāvēt tās intereses starptautiskajā arēnā.Valsts prezidenta vēlēšanām 31.maijā no Saeimas ēkas visas dienas garumā sekos līdzi "Delfi" Ziņu redakcija. Mūsu žurnālisti Olga Dragiļeva Alina Lastovska un Raivis Spalvēns atradīsies parlamentā, lai "Delfi" auditorija varētu sekot līdzi teksta tiešraidei, kā arī uzzināt visu aktuālāko video reportāžās un intervijās.