Partija "Saskaņa" un tās līderis Daugavpilī Andrejs Elksniņš Daugavpils domē veidos koalīciju kopā ar Latvijas Krievu savienību (LKS), apstiprināja politiķis.

Ierakstā "Facebook" Elksniņš paziņoja, ka "Saskaņa" ir pieņēmusi LKS piedāvājumu un sāk veidot jaunu pilsētas vadību. Abiem politiskajiem spēkiem pilsētas domē kopā būs astoņi deputāti no 15.

"Varas stabilitāte ir jānodrošina, nevis balstoties uz partneru skaitu, kuri ir gatavi "draudzēties" tikai tāpēc, lai saglabātu piekļuvi amatiem, bet gan, lai stiprinātu vēlētāju vairākuma izteikto gribu," pauda bijušais pilsētas mērs, uzsverot, ka varu veido politiskais spēks, kas ieguvis lielāko vēlētāju atbalstu.

Sadarbības partneri uzskatot, ka "tieši šis, tik vienkāršs un caurspīdīgais risinājums, atbilst daugavpiliešu gribai".

Jau iepriekš vienīgais no LKS jaunievēlētais deputāts Aleksejs Vasiļjevs sacīja, ka, veidojot jauno pilsētas domi, svarīgākais ir ņemt vērā, ka lielāko atbalstu pilsētā guvusi "Saskaņa". Vasiļjevs komentēja, ka nav pieļaujama situācija, kas bija izveidojusies pēc Saeimas vēlēšanām, kad valdību beigās veidoja partija, kas guva nelielu vēlētāju atbalstu. "Tā bija ņirgāšanās par vēlētāju gribu," sacīja jaunievēlētais deputāts.

Viņš gan cerot, ka domē izdosies izvedot plašu koalīciju, lai nodrošinātu stabilu domes darbu.

"Saskaņas" saraksta līderi Andreju Elksniņu Vasiļjevs sauca par vienu no iespējamiem domes priekšsēdētāja amata kandidātiem, jo viss esot atkarīgs no domē ievēlēto politisko spēku spējas sadarboties, veidojot stabilu un uz attīstības vērstu domi.

Jau ziņots, ka Daugavpilī visvairāk balsu ieguvusi partija "Saskaņa", par kuru nobalsojuši 42,25% balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie rezultāti.

Prelatova pārstāvētā "Mūsu partija" ieguvusi 14,12% balsu, kamēr domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Jāņa Lāčplēša pārstāvētā Latgales partija saņēmusi 13,25% balsu.

Tikmēr Daugavpils novada partija ieguvusi 9,64% balsu, LKS - 8,22%, politiskā partija "Alternative" - 4,06%, Zaļo un zemnieku savienība - 2,88%, Kristīgi demokrātiskā savienība - 2,88%, Jaunā konservatīvā partija - 1,28%, bet "Jaunā Saskaņa" - 1,04%.

Visvairāk balsu no "Saskaņas" saraksta ieguvuši divi līdzšinējie Daugavpils domes deputāti Elksniņš un Valērijs Kononovs. Tāpat no "Saskaņas" saraksta ievēlēti Mihails Lavrenovs, Anatolijs Gržibovskis, Viktorija Sporāne-Hudojana, Nataļja Kožanova un Iveta Jukšinska.

No "Mūsu partijas" ievēlēti tagadējais pilsētas mērs Igors Prelatovs, Līvija Jankovska un Mečislavs Truskovskis, no Latgales partijas - Lāčplēsis un Jānis Dukšinskis, no Daugavpils novada partijas - Pēteris Dzalbe un Ivars Šķinčs, bet no LKS - Vasiļjevs.