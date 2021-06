Nule kā aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās Jūrmalā pārliecinošu uzvaru izcīnījusi līdzšinējā mēra Gata Trukšņa pārstāvētā "Zaļo un zemnieku savienība", kas saņēmusi 50,56% vēlētāju balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotā informācija.

Otrā vietā ierindojas Nacionālā apvienība, par kuru nobalsojuši 11,67% vēlētāju, bet trešo vietu ieņem "Saskaņa" — 9,72%. Ceturtā vietā ir "Tev, Jūrmalai", par kuru nobalsoja 9,32% vēlētāju, bet domē iekļuvošo partiju loku noslēdz "Par" un "Jaunā Vienotība" apvienotais saraksts, kas saņēmis 5,21% vēlētāju atbalstu.

Truksnis ir Jūrmalas mērs kopš 2011. gada, taču šai laikā viņš vairākkārt ticis atstādināts no amata saistībā ar dažādām izmeklēšanām, kurās viņa vaina nav pierādīta.

Tukšņa pārstāvētā ZZS ieguvusi astoņus mandātus no kopumā 15 vietām domē. No ZZS saraksta ievēlēti Jūrmalas domes deputāti Truksnis, Rita Sproģe, Jānis Lediņš, Dace Riņķe, Irēna Kausiniece un Anita Adijāne. Tāpat no ZZS domē ievēlētas Jūrmalas Valsts ģimnāzija direktore Ieva Taranda un Vaivaru pamatskola direktore Inese Kārkliņa.

Līdz ar to ZZS deputātu skaits pilsētas domē pieaudzis no sešiem līdz astoņiem, iegūstot vairākumu, ziņo LETA.

No Nacionālās apvienības ievēlēti Jūrmalas domes deputāti Andris Čuda un Rolands Parasigs-Parasiņš. "Saskaņu" pašvaldībā pārstāvēs pašreizējā deputāte Larisa Loskutova, kā arī Jūrmalas pilsētas domes pilsētplanošanas nodaļas konsultants Andrejs Morozovs.

No partijas "Tev, Jūrmalai" Jūrmalas domē ievēlēti līdzšinējie deputāti Mārtiņš Stulpiņš un Uldis Kronblūms.

Apvienoto "Jaunās Vienotības"/"Kustības "Par!"" sarakstu kūrortpilsētas pašvaldībā pārstāvēs finanšu ministra Jāņa Reira (JV) padomnieks Ints Dālderis.