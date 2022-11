Kā pašnodarbinātajam rūpēties par savu pensiju

Par finansiāli stabilām un drošām vecumdienām ir jādomā ikvienam no mums neatkarīgi no tā, vai persona ir algots darbinieks, vai pašnodarbinātais. "Luminor" ieguldījumu un pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska skaidro, kas par pensijas uzkrājumiem jāzina pašnodarbinātām personām.

Kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta informācija, aptuveni 35 tūkstoši iedzīvotāju gūst ienākumus, strādājot patstāvīgi, un veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Pašnodarbināta persona var būt, piemēram, zemnieku saimniecības īpašnieks, notārs vai advokāts, prakses ārsts, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs vai jebkura persona, kas reģistrējusies kā ienākuma nodokļa maksātāja.

Atšķirīgas apdrošināšanas likmes

Sociālās apdrošināšanas grozs ir atkarīgs no nodokļu režīma, kādu pašnodarbinātais ir izvēlējies. Maksājot vispārējo likmi 31,07%, tā ietver pensiju, maternitātes, paternitātes, slimības, invaliditātes, vecāku un veselības apdrošināšanu. Ja ienākumi ir mazāki par 500 eiro mēnesī un tiek maksāti 10%, tad persona tiek apdrošināta tikai pensijai. Savukārt, maksājot mikrouzņēmuma nodokli, iedzīvotājs ir apdrošināts visiem veidiem tāpat kā pašnodarbinātais vispārējā nodokļu režīmā. Kamēr tiek veiktas iemaksas, veidojas arī darba stāžs.

Svarīgi deklarēt visus ienākumus

Pensijas lielumu galvenokārt nosaka uzkrātā pensijas kapitāla apmērs un darba stāžs. Nereti pašnodarbinātajām personām ienākumi ir neregulāri, un ir periodi, kad valsts obligātās sociālās iemaksas netiek veiktas, kas galu galā ietekmē pensijas apmēru. Šī iemesla dēļ pašnodarbinātām personām brīdī, kad ienākumi tiek gūti, ir ļoti svarīgi uzrādīt visus ieņēmumus un veikt atbilstošas iemaksas sociālajai apdrošināšanai.

Jāveido papildu uzkrājumi

Lai vecumdienās saņemtu lielāku pensiju, pašnodarbinātie līdzīgi kā jebkurš algots darbinieks var papildus ieguldīt trešā līmeņa pensiju fondos.

Lai vecumdienās saņemtu lielāku pensiju, pašnodarbinātie līdzīgi kā jebkurš algots darbinieks var papildus ieguldīt trešā līmeņa pensiju fondos.

Īpaši svarīgi tas ir tiem pašnodarbinātajiem, kuru ienākumu apmērs mēdz svārstīties, piemēram, ja darbs ir sezonāls. Iemaksu lielums un biežums 3. pensiju līmenī ir pilnībā atkarīgs no katra iespējām, tāpēc brīžos, kad ieņēmumi ir lielāki, var veikt lielākas iemaksas, savukārt brīžos, kad ienākumu nav, iemaksu veikšanu var apturēt. Tāpat svarīgi atcerēties, ja pašnodarbinātais veic ieguldījumus trešajā pensiju līmenī un maksā pilno Iedzīvotāja ienākumu nodokļa (IIN) likmi, katru gadu var atgūt līdz 20% no gada laikā veiktajām iemaksām. Tās kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no gada ienākuma, bet ne vairāk kā 4 000 eiro gadā.