Bize vaļā #34: Bāliņš pastāsta kādu interesantu atgadījumu

'Bize vaļā' dzīvajā K. K. fon Stricka villā ar Alīnu no 'Caur ērkšķiem uz...'

Ieraksts no 16. decembra podkāsta "Bize vaļā" pasākuma, kas notika K. K. fon Stricka villā. Kārlis, Edgars un Dāvis svinēja dzimšanas dienas, runāja par kokteiļiem un citām lietām, bet viena no pasākuma īpašajām viešņām bija Alīna no šova "Caur ērkšķiem uz...". Pasākuma video var noskatīties "Youtube" šeit