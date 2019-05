30 CPP: Dāvis Suneps par izaicinājumiem, uzsākot savu biznesu

#29 CPP: Kā plānot savus projektus un beigt vilcināties

Jaunākajā "Constant Progression Project" epizodē Kristaps un Mairis runā par to, kā būt produktīvākam un izdarīt vairāk. Ideju un projektu plānošanu iedvesmojusi Deivida Allena grāmata "Mērķa sasniegšana: māksla panākt produktivitāti bez stresa" (David Allen "Getting Things Done"). Ja Tev nav izvaidota sava sistēma kā to darīt, tad laipni lūgts pielietot Deivida Allena metodi: 1)Idejas pierakstīšana (pārskati ik pēc 48h); 2) 2 minūšu likums; 3) Nākamais darbības solis; 4) Nedēļas atskats. Epizode pirmoreiz publicēta 19.05.2019.