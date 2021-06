Covid-19 dienas apskats 3. jūnija ziņās. #23

Covid-19 dienas apskats 1. jūnija ziņās. #21

No trešdienas Latvijā uzsāks 12 līdz 15 gadus vecu pusaudžu vakcināciju ar “Pzifer/BionTech” ražoto vakcīnu "Comirnaty". Viena mājsaimniecība turpmāk drīkstēs ciemoties pie otras iekštelpās līdz 10 personām, bet ārā divas mājsaimniecības drīkstēs privāti pulcēties līdz 20 personām, otrdien lēma valdība. No 3. jūnija darbu varēs atsākt Lielie tirdzniecības centri – par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.