Covid-19 dienas apskats 4. jūnija ziņās. #24

No nākamās nedēļas, ieceļojot no Lielbritānijas, Latvijā būs jāievēro pašizolācija. Covid-19 pārbaužu dēļ lidostās šovasar ir iespējams haoss. Savukārt, lai pārbaudītu praksē Covid-19 sertifikātu izmantošanu vakcinētajiem un jauno koronavīrusu pārslimojušiem iedzīvotājiem un izzinātu, kā epidemioloģiski droši rīkot kultūras pasākumus arī vēl nevakcinētiem iedzīvotājiem, Kultūras ministrija turpina pilotprojektus – par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.