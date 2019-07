Vai man vajag kredītkarti?

"Ctrl+S" podkāsta 10. epizodē Kaspars, Mārtiņš un Dāvis apspriež kredītkartes no dažādiem aspektiem, mēģina saprast, vai viņiem katram, esot savā situācijā, vajag vai nevajag kredītkarti. Svarīgākais, kas jāzina – kredītkartes atšķiras no debetkartēm ar to, ka ar kredītkarti ir iespēja iztērēt vairāk naudas nekā ir, un kredītkartē nauda tiek rezervēta, nevis uzreiz pārskaitīta no konta. Par kredītkaršu plusiem (ērti norēķini ceļojumos, atlaižu programmas un bonuspunkti) un mīnusiem (piemēram, augstākas komisijas maksas). Savu komentāru par epizodē dzirdēto vari atstāt "Ctrl+S" vietnē šeit . Epizode pirmoreiz publicēta 25.06.2019.