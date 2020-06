'Delfi TV ar Jāni Domburu': atbild ģenerālprokurora amata kandidāts Juris Stukāns

'Maisi vaļā': 'Nikolajs Pētersons' ziņo par 'kaujiniecisko' mācītāju Jēkabsonu. Lakučs: 'Par to man jautāja.'

1983. gada vasarā Vīborgas apkaimē, 25 kilometrus no PSRS-Somijas robežas robežsargi aizturēja divus bijušos Latvijas Fiziskās kultūras institūta studentus – Ēriku Jēkabsonu un Raivi Šķilteru. Abi noliedza mēģinājumu bēgt no PSRS, taču represīvās iestādes viņiem nenoticēja – Jēkabsons kļuva par operatīvās pārbaudes lietas "Klaids" objektu. Viņa gaitām un kontaktiem ar līdzcilvēkiem tika rūpīgi sekots. Viens no ziņotājiem, kas regulāri informējis VDK par Jēkabsona gaitām, ir aģents "Nikolajs Pētersons". Pilns sarunas audioieraksts "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā, kur Normunds Lakučs atbild uz Jāņa Dombura jautājumiem.