S03E19: Mārtiņš Bērziņš

"Kādu vakaru saņēmām zvanu no Mārtiņa Bērziņa, kurš bija noskatījies "Diena pēc" epizodi un piedāvāja padalīties savā pieredzē ar prezentēšanu, izmantojot elektroniskās piezīmes attālinātā darba režīmā. Mēs ļoti rūpējamies par to, ko rādām un stāstām savai auditorijai, taču, zinot to, ka Mārtiņam šāda veida (attālinātā darba) pieredze ir kopš laikiem, kad mūsu interneta pieejamība nebija starp pasaules līderiem un tikai izredzētie no mums lietoja "iPhone" viedtālruņus, mums nebija ne mazāko šaubu, ka viņa stāstītais būs noderīgs mums visiem. Un tā arī bija!" par jaunāko "Diena pēc" epizodi stāsta autori. Klausies arī tu! 11.05.2020. epizode.