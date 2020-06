S03E20: Marika Andžāne

Vēl pirms iestājas vasaras brīvlaiks un atvaļinājumi, "Diena pēc" podkāsta veidotāji nolēma parunāt par tematu, kas ir aktuāls vienmēr – mobings. #Neklusē ir iniciatīva, kurai gada sākumā atsaucās daudzi, bija pilnas avīzes, TV ekrāni un radioviļņi, taču – jo iniciatīvas skaļrunis palika klusāks, jo mazāk medijos un arī sabiedrībā šis jautājums tika skarts. Šoreiz uz sarunu aicināta kustības "Neklusē" viena no iniciatorēm – Marika Andžāne – dalīties ar savām pārdomām par to, kā labāk komunicēt vecākiem, pieaugušajiem un arī bērniem par to, kas ir mobings un kā no tā izvairīties. 18.05.2020. epizode.