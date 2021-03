S04E69: Ivars Vanadziņš

Šī brīža realitātē attālinātais darbs no mājām ir kļuvis par ikdienu. Tāpēc ļoti svarīgi ir pārvērtēt apkārtējo vidi, kādā mēs pavadām lielāko dienas daļu, jo darba vietu vai biroju iekārtojums un funkcionalitāte krietni atšķiras no dzīvokļu un privātmāju iekārtojuma. Svarīgs ir viss, sākot no gaismas avotiem, gaisa kvalitātes, ko ietekmē gan tīrīšanas līdzekļu kolekcija virtuves skapītī, gan mēbeļu materiālu kvalitāte, gan mājdzīvnieki un telpaugi, gan tas, cik bieži vēdinām telpas, un cik organizēti un disciplinēti esam mēs paši. Par šo visu šajā "Diena pēc" saruna ar RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktoru, asociēto profesoru un darba vides pētnieku Ivaru Vanadziņu. 23.03.2021.