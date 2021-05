S04E89: Daniels Pavļuts

Par Vakcinācijas biroju, vakcinācijas procesa organizāciju, interneta vietnes "manavakcina.lv" darbību un Latvijas veselības ministru Danielu Pavļutu viedoklis ir teju katram, neatkarīgi no zināšanām un patērētās informācijas daudzuma. Tāpēc DIENA PĒC | TEHNOLOĢIJAS uz sarunu aicināja pašu ministru, lai saliktu punktus uz "i", noskaidrotu, kas ir kas visā šajā procesā, kāda ir IT industrijas nozīme situācijā, kad krīzes apstākļos jārada darboties spējīga IT sistēma, un kāpēc Latvijā būtu nepieciešama "digitālā būvvalde". 17.05.2021. epizode.