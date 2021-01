S4E51: Ieva Ilvesa

S4E49: Josu Samaniego del Campo

Kad kāds ārzemnieks brīvi runā latviski, tad mums, latviešiem, tas ir pārsteigums, jo pastāv mīts, ka latviešu valoda ir viena no grūtākajām valodām, ko mācīties. Cik šis mīts ir patiess, "Diena pēc" saruna ar valodnieku Josu Samaniego del Campo, kurš dzimis Spānijā, bet nu jau ilgāku laika periodu dzīvo Latvijā. Vēl šajā sarunā par to, kas ir tas, kas liek ārzemniekiem mācīties latviešu valodu, kas viņiem mūsu valodā šķiet pievilcīgs, par to, kāda ir komunikācija starp dažādām kultūrām un valodām, un kāpēc latvietis nesmaida sabiedriskajā transportā. 18.01.2021. epizode.