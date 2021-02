S4E55: Elīna Pelčere

Vai taisnība ir tiem, kuri saka: "Man jau ir tik mazi ienākumi, ka man nekas pāri nepaliek, es neko nevaru iekrāt"? Finanšu koučs un pārdošanas trenere Elīna Pelčere apgalvo, ka nē. Iekrājumus var veidot no jebkuriem ienākumiem, kā to pareizi un gudri darīt, par to pirmajā "Diena pēc | Finanses" sarunā. 11.02.2021. epizode.