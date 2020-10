'Facebook Dating' ienāk Latvijā un 'Samsung Galaxy ZFold2 5G' apskats

Šonedēļ tehnoloģiju jaunumu apkopojumā podkāstā #DigitālāsBrokastis šāds top 3:1) " Facebook Dating" ienāk Latvijā;2) NASA zonde ieguvusi paraugus no asteroīda "Bennu";3) spēle "Among Us" pārspēj "Fortnite" pēc "Google Trends" datiem.Artis un Rihards papildus tehnoloģiju ziņu top 10 sniedz detalizētu apskatu par salokāmo telefonu pasaules flagmani " Samsung Galaxy ZFold2 5G". Vai tas ir produktivitātes zvērs vai arī 2000 eiro vērta spēļmantiņa? 23.10.2020. raidījums.