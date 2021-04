38. epizode: Agnese Erba

37. epizode: Mārtiņš Bidiņš

Šoreiz uz sarunu tikos ar uztura treneri Mārtiņu Bidiņu. Parunājām par to, kas ir mainījies uztura tendencēs kopš mūsu iepriekšējās sarunas. Par to, kā sociālie tīkli ietekmē cilvēku. Paturpinājām sarunu par perfekcionismu gan uzturā, gan citās dzīvēs jomās. Par bērnu uzturu un uztura paradumiem, to veidošanu un ietekmēšanu. Mārtiņš arī pastāstīja, kā gatavojas otrā bērniņa ienākšanai ģimenē. Sirsnīga saruna ar daudz vērtīgām idejām tavas ikdienas uzlabošanai. Par to visu un vēl vairāk - klausies šajā epizodē. 17.03.2021. epizode.