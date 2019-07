Šajā podkāsta "Dzinējspēks" epizodē Ilona sarunājas ar enerģisko fitnesa treneri, studijas "Fit&Happy" izveidotāju un veselīga uztura entuziasti Ilviju Belicku. Ilvija stāsta par to, kāpēc ir tik svarīgi būt kustībā un kā tas ir saistīts ar mūsu kopējo laimes sajūtu, par bikini fitnesu un tā neredzamo pusi, un kāpēc mācīties nekad nav par vēlu. Fitnesa trenere dalās arī savā pieredzē par to, kā rast drosmi un savu aizraušanos pārvērst sapņu darbā. Par visu to un vēl vairāk. 21.07.2019. epizode.