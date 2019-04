Noķert sajūtu ar vārdiem – māksliniece un tekstu burve Ieva Cipruse

Šajā epizodē ciemos pie Aigas Zviedres podkāstā "Dzirkstele" māksliniece, tekstu burve, sirdslietu zīmola "Tonight" radītāja un grāmatas "Pilni āboli strazdu" autore Ieva Cipruse. Viņa prot noķert sajūtu un nodot to tālāk caur vārdiem, bildēm un pat traukiem. Ieva stāsta, kur smeļas iedvesmu, kā pārvarējusi savus "ko tad es?" un piepilda sapņus, darot sirds darbus. Mazliet arī par izpaušanos internetā, depresiju, jūtīgumu un kā to izmantot sev par labu. Ieva arī pastāsta, kādā virzienā attīstīsies "Tonight", ko grib aizņemties no Beyonce un vai varam gaidīt otru grāmatu. Saruna notiek Pilnmēnesī, 19. februārī, bet epizode pirmoreiz publicēta 02.03.2019.