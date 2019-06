11: Kāpēc kvalitatīvs darbā ievadīšanas process ir veiksmīga uzņēmuma pamatā

Vai vadītājs var būt koučs savai komandai un ko nozīmē koučings uzņēmumā?

Vadītājs kā koučs (treneris) – viena no pamatprasmēm, kas tiek sagaidīta no laba līdera, darbinieki vēlas redzēt sev pretī labu kouču vai mentoru. Kas ir koučings un kā šo domāšanu ieviest uzņēmumā, kā koučinga prasmes trenēt un vai būt koučam un būt vadītājam ir viens un tas pats. Par to šajā podkāsta epizodē runā Katrīna Ošleja, kura ir koučs ar ilgstošu pieredzi. Konsultējot uzņēmumus un individuālus klientus, ir gūtas atziņas ar kurām dalīties, lai vēl labāk palīdzētu saprast šīs metodes lietošanu un jēgu. Katrīna Ošleja ir vadības koučs, līderības trenere, kā arī personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma "Talentor Latvia" partnere. Konsultantes pamatkompetence ir vadītāju kompetenču definēšana, novērtēšana un attīstība. Katrīna ir apguvusi Kognitīvi biheiviorālo psihoterapiju un strādā arī kā terapeits. 18.04.2019. epizode.