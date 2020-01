#26: Kas ir kvalitatīvs koučings – skaidro Starptautiskās kouču federācijas valdes locekle Daina Ramata

Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik būtiski būt disciplinētam, produktīvam un sasniegt savus mērķus. Viens no veidiem, kas cilvēkiem palīdz, ir dažādu profesionāļu atbalsts – psihoterapija, kouči, treneri u.tml. Uzņēmumi bieži izvēlas algot koučus, lai palīdzētu saviem vadītājiem strādāt ar savām komandām un sevi kā līderi. Tāpēc šoreiz "HR podkāstā" par to, kas ir koučings un kas liecina par to, ka koučs ir profesionālis. Kā izvēlēties kouču pareizi un ko iespējams sasniegt ar šo atbalstu. Koučings kā profesija attīstās jau labu laiku, un arī Latvijā. Taču vēl aizvien ne vienmēr katram īsti ir skaidrs, kas tad ir koučings, ko dara koučs, kāds labums uzņēmumam no šiem pakalpojumiem un vai šiem profesionāļiem mēs varam uzticēties. Par šiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar koučinga profesiju, sertifikāciju un organizācijām, kas kontrolē šo profesionāļu kvalitāti, šodienas epizodē Ilze Medne sarunājas ar Dainu Ramatu, kura jau vairāk nekā septiņus gadus ir praktizējošs koučs un viens no pirmajiem algotajiem koučiem iekšēji uzņēmumā, kā arī valdes locekle organizācijā, kas rūpējas, lai šīs profesijas pārstāvji atbilstu kouča kvalitātei un standartiem – Starptautiskā kouču federācija jeb ICF Latvija. 15.12.2019. epizode.