#57 Kas ir dažādība un kāpēc veiksmīgām organizācijām tā rūp? Saruna ar Agnesi Cimdiņu.

Dažādība un iekļaujošas darba vides veidošana vairs nav tikai "nice to have", taču nez kāpēc līdz šim šīs iniciatīvas gan pasaulē, gan Latvijā nāk ar lielām grūtībām vai pat cieš neveiksmi. Mācības kļūst par formālu notikumu uzņēmumā, lai atķeksētos, ka it kā jau sievietes vadības komandā ir pietiekoši, ir arī daži cilvēki ar atšķirīgu orientāciju, jaunajām mammām mums ir bonusi un apmaksātas atvaļinājuma dienas.



Taču mani neliek mieru tas, ka tā pa īstam paši neesam sev izskaidrojuši un sapratuši, kas tad ir šī dažādība, kas nāk no “rietumiem”, no skandināvijas, kāpēc esam to pārpratuši vai nesapratuši? Un ko tad no tās esam vispār sapratuši?



Šodienas sarunā skaidrosim šo un citus jēdzienus, tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi Agnesi Cimdiņu, kura ir sertificēta dažādības vadītāja un sociālantropoloģijas doktore. Agneses personīgā un profesionālā pieredze atspoguļo prasmīgu navigēšanu starpkultūru kontekstos. Viņa ir specializējusies biznesa antropoloģijā un kā pētniece un konsultante padziļināti pievērsusies Ziemeļvalstu, Latvijas un Tuvo Austrumu sabiedrībām, strādājot ar uzņēmējdarbības, ilgtspējas, dažādības vadības un iekļaušanas jautājumiem.



Ar dažādības vadības problēmjautājumiem Agnese ir saskārusies gan strādājot uz zvejas kuģa Ziemeļu jūrā, gan pētot tuksnešu samniecības un ziemeļvalstu uzņēmumus Arābijas tuksnesī, gan izzinot pasaules kultūrsociālo daudzveidību un mācot biznesa antropoloģiju un starptautisko mārketingu Latvijas un Norvēģijas augstskolās, kā arī konsultējot Latvijas un Ziemeļvalstu organizācijas dažādības vadībā. Agnese ir viena no pirmajām starptautiski sertificētajām dažādības vadītājām Norvēģijā un Latvijā.

17.05.2022. epizode.