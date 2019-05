Labsirdība citreiz iekož kājā – aktrise Anta Aizupe

Podkāsta "Lāčplēsene" otrās sezonas sestajā sērijā pie Malvīnes ciemos Anta Aizupe. Anta ir aktrise – gan teātrī, gan kino. Šopavasar lielu publicitāti izpelnījās, jo atveidoja galveno lomu Alises Zariņas filmā "Blakus". Podkāstā Anta pastāstīja par to, kā kļuva par aktrisi, par to, ka viņas labsirdība viņai citreiz iekož kājā, jo viņa piekrīt vairāk darbiem, nekā gribētos un tad tiem velta sevi līdz spēku izsīkumam. Bet to visu līdzsvaro mīlestība, kas nāk no foršajiem projektiem, draugiem un ģimenes, un uzlādē ar enerģiju no jauna. Anta ir spridzeklis – vislabākajā un sirsnīgākajā vārda nozīmē. Svarīgi ir arī tas, ka Antai mājās ir sava Lāčplēseņu armija – viņas dvīņu meitas. Podkāsta epizode pirmoreiz publicēta 15.05.2019.