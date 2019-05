Little Bits #16: Apdraudējumi efektīvai reklāmai un 'Google' mārketinga jaunumi

Jauna nedēļa, jauna podkāsta "Little Bits" epizode no "Frank" komandas. Šajā epizodē: " Facebook " apdraud efektīvu reklāmu un remārketingu, dīvainas kampaņas lokālajā tīmeklī, jaunumi no " Google Marketing Live", kā arī aizdomīgi nostāsti par vietējo reklāmas tirgu. Epizode pirmoreiz publicēta 21.05.2019.