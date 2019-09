Little Bits #18: Par kvalitatīvu saturu ir jāmaksā! Saruna ar Jāni Sildniku no DELFI

Podkāsta "Little Bits" 18. epizodē viesojās Jānis Sildniks no portāla DELFI, lai pastāstītu par pieredzi ar "Delfi plus" ieviešanu, kā arī mediju auditorijas un komunikācijas izaicinājumiem digitālajā laikmetā. 16.08.2019. epizode.