E29: 'TV3 grupas' aizkulises ārkārtas stāvokļa laikā – stāsta Ginta Salmane

E27: Ko aizgūt no finanšu tehnoloģiju mārketinga?

Epizode sadarbībā ar Latvijas Mārketinga profesionāļu asociāciju. Šoreiz podkāstā "Mārketings pret Covid-19" saruna ar ļoti digitālu produktu un zīmolu – "Twino". No grupas mārketinga vadītāja Roberta Bites uzzināsi vairāk par produktu un to, kā funkcionē "p2p" platformu bizness. Kā darbojas grupas mārketinga komanda, kā šajās dienās reaģēja finanšu tehnoloģiju sektora uzņēmumi, kādiem kanāliem dod priekšroku, t.sk. mārketinga aktivitātēm ārpus Latvijas tirgus. Epizodē mēģināts identificēt, ko no dzirdētās pieredzes var aizgūt citi biznesi – par kādiem kanāliem nedrīkst aizmirst, kādus speciālistus labāk algot pašiem un kāpēc frīlanseriem ir īstais laiks proaktīvi pieteikties darbā. Citējot Robertu: "(..) jānoliek bizness pirmajā vietā, un savas intereses un ambīcijas mārketingā nedaudz jānosēdina plauktiņā, pagaidām (..)." 11.05.2020. epizode.