EP10: Speciālisti. Klienti. Ēstuves. Bezatbildīgas slavenības. Laimīgi cilvēki. Attiecības

EP9: Latvieši. Krievi. Imigrācija. Morāle. Kultūras. Identitāte

Podkāstā ciemos Raimonds Platacis – viens no zināmākajiem un talantīgākajiem cilvēkiem reklāmas nozarē. Šoreiz ne par reklāmām, bet gan par latviešu un krievu attiecībām. Par to, kā tad sadzīvot savā starpā, kas būtu pareizākais komunikācijas virziens, kā arī par to, vai jebkura tauta var savā starpā sadzīvot, ņemot vērā atšķirīgās kultūras un identitātes. 20.05.2019. epizode.