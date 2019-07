Paga ko? #30: 'Lampa' – Ingus Bērziņš, portāla 'Delfi' galvenais redaktors

Podkāsts "Paga ko?" raida no sarunu festivāla " Lampa ". Pirmajā "Lampas" dienā sarunas par un ap tēmu "Drosme prasīt naudu par savu darbu". Pie Dāvja un Rūdolfa pirmās dienas noslēdzošajā sarunā viesojas portāla DELFI galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Saruna par to, vai saturam ir vajadzīga reklāma un vai reklāmai – saturs. Tāpat arī nesen izveidotā projekta "Delfi plus" ietvaros trijotne apsprieda, ko reklāma izdara ar saturu un vai digitālajā laikmetā mēs vispār par kaut ko esam gatavi maksāt. Podkāsta epizode no 28.06.2019.