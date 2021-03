40 Publiskās runas prasmju pilnveide un Zoom pasākumu vadīšana: saruna ar Vandu Daukstu

#39 Lībiešu valodas bagātība: saruna ar valodnieku Valtu Ernštreitu

Vai zini, kādi vārdi latviešu valodā aizgūti no lībiešu valodas? Vai arī lībiešu valodā ir jaunvārdi? Kā lībiešu valoda atšķiras no igauņu un somu valodas?Raidījumā ar līvu valodnieku Valtu Ernštreitu runājam par lībiešu valodu, tās rakstību un īpatnībām, vēsturi un nozīmi Latvijā un Igaunijā, bilingvālo dzejas krājumu “Trilium 2.0”, lībiešu valodas apguvi, kā arī daudz ko citu. Valts Ernštreits ir līvu valodnieks, tulks un dzejnieks, lībiešu kultūras centra vadītājs, viens no portāla livones.lv veidotājiem.Raidījuma vadītāja Aiga Veckalne ir valodas eksperte, aizrautīga tulkotāja un filoloģe, kā arī uzņēmējdarbības profesionāle un lektore.