Podkāsts par konkurenci #14: ekonomiskās analīzes nozīme konkurences lietās

Podkāsts par konkurenci #11: Karteļi publiskajos iepirkumos

Konkurējošu uzņēmumu aizliegtas vienošanās jeb karteļi publisko iepirkumu procedūrās ir galvenā Latvijas konkurences vides problēma. To apliecina gan paši uzņēmēji, gan Konkurences padomes statistika. Kā izpaužas karteļi iepirkumos, kā uzņēmumiem sevi pasargāt no karteļu riskiem un kā rīkoties iepirkumu rīkotājiem, ja ir aizdomas par neatļautu pretendentu savstarpēju vienošanos, – to atklāj Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite-Antoņenko. 13.05.2020. epizode.