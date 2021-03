Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs par attālināto strādāšanu un citiem Covid-19 ierobežojumiem

Kultūras ministrijas valsts sekretāre par sīvo cīņu par Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu

2027. gadā kādai no Latvijas pilsētām tiks piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss. Raidījumā " Spried ar Delfi " trešdien, 17. martā 14.00 vērtējām, ar ko skaidrojama lielā interese par Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanu, kā arī to, vai pastāv kādas prasības vai kritēriji, kuru dēļ kāds no pretendentiem var tikt diskvalificēts.Raidījuma viešņa - Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone, kas savulaik, kad Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā bija Rīga, darbojās Uzraudzības padomē. Viņu izvaicāja "Delfi" žurnāliste Andra Čudare un Kultūras nodaļas redaktore Nora Rieksta.