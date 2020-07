Seksuālā izglītība skolās, pornogrāfija, kailbildes. Džemmas saruna ar Ritu Kubuliņu

Kā rīkoties, ja nevari atturēties no savu kailfoto sūtīšanas? Vismaz uzzini, kā to darīt droši! Šie un citi svarīgi seksuālās izglītības jautājumi kopā ar Ritu Kubuliņu no biedrības " Papardes zieds ". Ļoti patika podkāsts ? Pastāsti par to saviem draugiem un kļūsti par patronu ! 09.06.2020. epizode.