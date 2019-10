Džemmas Sudrabas podkāstā "Starp mums, meitenēm, runājot" šoreiz viesojas Liene Jurgelāne. Kaut kādā mērā skološana caurauž visu, ko Liene dara – viņa ir bijusi skolotāja, tāpēc ik pa laikam bāros un festivālos uzduras kādam no saviem audzēkņiem. Ja rīko festivālu (Liene ir viena no festivāla " Komēta " organizatorēm), tad tādu, kas risina globālus jautājumus, mudina mūs kaut ko iemācīties. Ja veido teātri, tad tādu, kas palīdz risināt konfliktus. Ļoti patika podkāsts? Pastāsti par to saviem draugiem un kļūsti par patronu ! 11.10.2019. epizode.