Džemma, Adam un Apple par 'drag' kultūru. 24. epizode

Adam All saka, ka regulāri tika sajaukta ar vīrieti un nolēma, ka labāk smiesies pēdējais un kļuva par brīnišķīgu "drag king" (sieviete, kas pārģērbjas vīrieti publikas izklaidēšanas nolūkos). Pēdējais? Pēdējā? Šajā podkāstā Džemma un viņas viesi sarunājas par to, kas ir "drag", par personvārdiem, un pat Džemma uzzina jaunus veidus, kā runāt par cilvēkiem. "Education!" (Izglītība!) kā teiktu Apple. Džemma sola katrā podkāstā atrisināt jūsu problēmas un, būsim godīgi, līdz galam to tā arī neizdara. Šī noteikti ir epizode, kur piedāvāts ļoti solīds risinājums! Saruna notiek angļu valodā. 16.12.2019. epizode.