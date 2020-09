Svarīgās detaļas #60: Klinta Stasjule – uzturzinātne tavā šķīvī

Advokāte Dana Rone par laulības līgumu juridiskajām aizkulisēm

"Kad mēs sevi zinām, mēs lēnām, lēnām varam saprast to otru, vai viņš atbilst tai mūsu vērtību sistēmai un cik mēs tālu esam gatavi piekāpties, sevi nezaudējot," tā podkāsta "Svarīgās detaļas" 58. epizodē saka zvērināta advokāte Dana Rone. Dana dibināja savu advokātu biroju 2003. gadā un jau vairāk nekā 15 gadus pasniedz dažādus jurisprudences jautājumus. Jau kopš 1960. gadiem ik gadu šķirto laulību skaits Latvijā sastāda teju pusi no gadā noslēgtajām laulībām – šajā sarunā vairāk par to, kā sastāda laulības līgumu, kādas kļūdas pāri pieļauj un vai šāda vienošanās pēc tam atvieglo laulības šķiršanu. 06.07.2020. epizode.