Šoreiz podkāstā "Train2Win" galvenais treneris Jānis Mūsiņš uz sarunu aicinājis paša trenēto sportistu, šobrīd labāko un panākumiem bagātāko Latvijas kalnu riteņbraucēju – Mārtiņu Blūmu. Mārtiņš šobrīd pārstāv Nīderlandē reģistrēto profesionālo kalnu riteņbraukšanas komandu "CST PostNL Bafang", kuras īpašnieks un vadītājs ir MTB leģenda Barts Brentjens. Viņš arī 2017. gadā uzvarēja XCO U-23 Pasaule kausa kopvērtējumā, kā arī tika atzīts par 2017. gada labāko riteņbraucēju. Sarunā par to, kā tad Mārtiņš no basketbola Cēsīs nonāca līdz dalībai XCO Pasaules kausā. Mārtiņa vienīgais darbs šobrīd ir būt par sportistu, tāpēc podkāstā apsriesta viņa ikdiena, cik daudz viņam nākas ceļot un kādi ir izaicinājumi, esot pasaules līmeņa krosa braucējam. Par sagatavošanos sezonai, par to, ar kādiem vatiem brauc Mārtiņš un ar cik kilogramiem viņš var veikt pietupienu ar stieni. Sarunbiedri skar arī tēmu par treniņiem laikā, kamēr valda ierobežojumi saistībā ar Covid-19 un kā tas ir ietekmējis viņa komandu. 13.04.2020. epizode.