Zinātne vai muļķības: Mīti un patiesības par alu un citiem grādīgajiem

Stādīšana pareizajā Mēness fāzē un pilnmēness trakums – zinātne vai muļķības?

Cik bieži tev sanācis dzirdēt cilvēkus uz kādu nebūšanu vai citu uzvedību reaģējam ar frāzi "vai tik nav pilnmēness"? Nereti pat cilvēki, kuri ikdienā ar astroloģiju un citiem ezotēriskiem uzskatiem nav uz "tu", mēdz piesaukt "pilnmēness efektu". Daļa droši vien to pasaka tāpat vien, bet daļa – aizvien glabā sen iesakņojušos uzskatu, ka Mēness fāzēm ir būtiska ietekme ne tikai uz cilvēku uzvedību, bet pat to, cik labi tev augs mati. Ko par šo saka dati un statistika – to mums podkāstā " Zinātne vai muļķības " palīdz skaidrot dezinformācijas pētnieks un zinātniskā skepticisma biedrības "SkeptiCafe" pārstāvis Mārtiņš Hiršs un Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers.