Ar krāšņu kultūras programmu tiks svinēti Torņkalna apkaimes svētki

Sestdien, 19. augustā, Arkādijas parkā tiks svinēti Torņkalna apkaimes svētki, piedāvājot daudzšķautņainu programmu – izrādes, koncertus, radošās darbnīcas, ielu mūzikas priekšnesumus, kā arī diskusijas par aktuāliem jautājumiem apkaimes dzīvē.

Torņakalnam izsenis ir savs raksturs, bagāta vēsture un īpaša aura. Apkaimes svētkos aicinām to novērtēt, izdzīvojot Torņakalna stāstus daudzveidīgā skatuves un parka teritorijas programmā.

Jaunākie svētku apmeklētāji aicināti plkst. 12.00 uz izrādi bērniem "Māja zem varavīksnes", bet plkst. 13.00 norisināsies bērnu diskotēka "Torņakalna ceļojums" ar Ēriku Balodi, ziepju burbuļu šovu un pasaku tēliem. Torņakalna iluzionisma muzejs "Mystero" plkst. 15.00 piedāvā Iluzionistu Pecolli šovu ģimenēm "Brīnumi notiek". Līdz plkst.18.00 parka teritorijā darbosies radošās darbnīcas sadarbībā ar Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centru "Altona" un lielās koka spēles.

No plkst. 16.00 Arkādijas parkā notiks ielu priekšnesumi – horeogrāfes Kristīnes Brīniņas kustību un leļļu izrāde bērniem "Vai mēs esam tikušies agrāk?" un ceremonijorķestra "Miers un Bērziņš" uzstāšanās.

Danču stundu plkst. 17.00 ieskandinās Latvijas Universitātes Zinātņu mājas iemītnieki – Latvijas Universitātes folkloras draugu kopa "Dandari".

Mūzikas gardēžus plkst. 18.00 priecēs Laimis Rācenājs un Laura Amantova kvartets. Bet no sirds izdejoties varēs vakara koncertā, kas sāksies plkst.19.00 ar grupas "Oranžās brīvdienas" uzstāšanos. Plkst.20.00 uz skatuves kāps grupa "Rahu the fool", bet plkst. 21.00 muzicēs grupa "Gapoljeri". Skatuves programmas vadītājs – aktieris Lauris Subatnieks, rūpēsies par patīkamu svētku atmosfēru.

Torņakalna apkaimes svētkos piedalās arī Āgenskalnā mītošais teātris "Dirty Deal Teatro", piedāvājot svētkos noskatīties izrādi "Drama Queen". Izrāde norisināsies plkst. 15.00 un plkst. 20.00 "Dirty Deal Teatro" telpās Talsu ielā 1. Izrādes dramaturģe un galvenās lomas atveidotāja ir Sofija Meļņikova no Ukrainas. Izrāde vēsta par to, kā pārdzīvot bēgļu gaitas, bailes, vientulību, neizdevušos mīlestību un astoņus gadus ilgu attiecību izjukšanu. Izrāde ir balstīta autores atmiņās un stāsta par to, kā Rīgā viņa atrada sevi.

Ieeja pasākumā un aktivitātes visas dienas garumā pieejamas bez maksas.

Ar visiem pašvaldības rīkotajiem Rīgas vasaras kultūras programmas pasākumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē vasara.riga.lv, kā arī sekot līdzi sociālo tīklu lapā "Rīgā notiek".