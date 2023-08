Prieka laukums un Joku skatuve Līvu laukumā

19. augustā no plkst. 14.00 līdz 23.00 Vecrīgā ļausimies vērienīgākajiem Rīgas svētkiem, kur dažādos neierastos un aizraujošos formātos baudīt kopā būšanu, dalīšanos priekā, uzdrīkstēšanos, nelielu aizmiršanos un reizē atrašanos.

Līvu laukumā svētku apmeklētājus priecēs joku laukums – tajā notiks joku sporta spēles ar apmeklētāju iesaisti, sliktāko anekdošu konkurss, minigolfs, būs arī dažādas apsveikuma runas un noslēgumā grupas "Mazais princis" koncerts.

Plkst. 14.00 pasākumu atklās tā vadītājs Kozmens. Neilgi pēc atklāšanas plkst. 14.15 uz skatuves kāps cirka apvienība RavArt ar performanci "Tom, Tom & Tom" no Nīderlandes. Savukārt plkst. 15.15 uzstādies "Double Take Cinematic Circus" no Beļģijas ar izrādi "Jump Cut". Plkst. 16.00 būs cirka izrāde "Pačamammo" kopā ar klaunu no Argentīnas.

Plkst. 16.00 notiks pirmā joka sporta spēļu disciplīna "Bottle flip" un plkst. 17.15 otrā joka sporta spēļu disciplīna "Rīgas Gaiļu cīņas", savukārt plkst. 18.45 būs trešā un noslēdzošā joka sporta spēļu disciplīna "Sliktāko anekdošu konkurss".

Noslēgumā plkst. 20.00 paredzēts grupas "Mazais princis" koncerts.

Kultūras programma, koncerti un Rīgas dzimšanas dienas notikumi ir bez maksas. Laipni aicināti!

Ar visiem pašvaldības rīkotajiem Rīgas vasaras un Rīgas dzimšanas dienas kultūras programmas pasākumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē vasara.riga.lv, kā arī sekot līdzi sociālo tīklu lapā "Rīgā notiek".