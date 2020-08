“Tēvs bija politikā, visu laiku mani aicināja, vilināja un mēģināja pārliecināt. Ne es īsti biju gatavs, ne arī man tāda vēlme bija,” par savas politiskās karjeras sākumu saka bijušais Rīgas domes vadītājs sociāldemokrāts Gundars Bojārs. Pirmos soļus politikā viņš spēra 90. gadu vidū Liepājā, vēlāk devās uz Saeimu, bet no 2001. līdz 2005. gadam bija Rīgas atslēgu turētājs.

Sociāldemokrāts no sociāldemokrātu ģimenes. Lai arī Latvijā šis politikas virziens lielu mīlestību neguva, Bojārs pats uzskata, ka viņa piederība sociāldemokrātijai ir līdzējusi Latvijai noteiktus mērķus realizēt laikā, kad bija svarīgi, lai ar sociāldemokrātiem Eiropā runātu sociāldemokrāti no Latvijas.

Tagad laiki ir mainījušies. Bojārs Pierīgā audzē upenes un smiltsērkšķus, priecājas par dabu un iesaistās citās avantūrās, nevis lielajā politikā. Gari, piedzīvojumiem bagāti ceļojumi laikā, kad lauksaimnieka ikdiena to atļauj, ir viena no lietām, kas tagad piepilda bijušā politiķa dzīvi. Arī Rīga tagad ir pavisam cita – tās galvenā problēma nebūt vairs nav siltā ūdens trūkums daudzos namos vai tumšas ielas un pagalmi bez apgaismojuma. Arī Pētera I pieminekli, kas saviļņoja rīdziniekus (un ne tikai) Bojāra laikā, vairs atceras retais. Tomēr arī tagad Bojārs pavisam politiku nav pametis un ir Ādažu vietvaras deputāts, ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas.