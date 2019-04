“Šobrīd nozare tiek dēvēta par izklaides un mediju industriju, jo izklaide saplūst ar medijiem, izplatīšanu un satura veidošanu. Tā ir būtiska atšķirība, ko virza mobilo ierīču lietojuma pieaugums, jo cilvēki arvien vairāk atrodas tiešsaistē un vēlas arī tikt izklaidēti,” skaidro Liepiņa. Turklāt šobrīd notiek migrācija no izdevējiem uz platformām, piemēram, “Facebook”. Un te ir jautājums, kā to pārdzīvos mazie tirgi un kādas būs sekas. Latvija ir viens no šādiem tirgiem. Līdz ar to lielās platformas kļūst stiprākas, tās pērk raidīšanas tiesības, piemēram, noteiktām sporta pārraidēm. Lai piesaistītu auditoriju, šīm platformām ir nepieciešams saturs, un tās investē šajā biznesa jomā.