Vīna apraksti uz etiķetēm bieži vien ir tādi, ka gribas uzreiz šo pudeli nopirkt un skriet mājās, lai uzreiz vērtu vaļā un baudītu – to sulīgo, pilno aromātu ar augļu notīm un ziedu niansēm. Tomēr jāsaprot, ka šis nelielais tekstiņš savā ziņā ir mārketinga triks, bet lielajām vīna etiķetēm pudeles priekšpusē gan ir jātic – tās satur informāciju, kas var jums palīdzēt orientēties šajā pasaulē.



“Eiropā ļoti strikti reglamentēts, kam jābūt rakstītam uz vīna etiķetes. Nav tā, ka var uzrakstīt jebkuru nosaukumu. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir vārda “šampanietis” izmantošana – to nedrīkst izmantot jebkuram dzirkstošajam vīnam, tikai Šampaņas provincē gatavotajiem. Bordo vīni nāk tikai un vienīgi no Bordo reģiona Francijā. Tas pats ar Toskānu Itālijā – arī tur vīna darīšanai drīkst izmantot tikai konkrētas vīnogu šķirnes. Lai spāņu vīnam etiķetē drīkstētu rakstīt “Reserva” (vai “Riserva” itāļu vīnam), ir speciāls likums, cik ilgi šis vīns jāiztur mucās un pudelēs,” skaidro Irina Rakeviča.



“Etiķete ir kā vīna pase, tā palīdz orientēties. Burgundijā pat ir likums, cik lieliem ir jābūt burtiem! Ja etiķetē rakstīts “Chianti”, tas nozīmē, ka šis vīns ir no konkrēta Itālijas reģiona, un tas tiek ļoti stingri reglamentēts, lai nav viltojumu. Protams, viss var gadīties, un ir bijuši dažādi skandāli, taču ražotāji ir ieinteresēti, lai patērētājam būtu sapratne par to, ko viņš ir nopircis.”