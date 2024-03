Pats Ruvjaless apgalvoja, ka skūpsts bijis abpusējs, bet Ermoso to noliedza, sakot, ka skūpstu nav vēlējusies un vēlāk iesniedza sūdzību par RFEF prezidentu prokuratūrā. Ruvjaless pēc sabiedrības spiediena vēlāk atkāpās no RFEF prezidenta amata, bet FIFA viņu diskvalificēja no visa veida futbola aktivitātēm uz trīs gadiem.