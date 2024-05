Joprojām bez vārtiem pirmajā periodā

Spēles sākumā Zviedrija daudz kontrolēja ripu un meklēja iespējas apdraudēt Latvijas vārtus. Vairākus metienus zviedri izdarīja no zilās līnijas, taču Elvis Merzļikins ar tiem tika galā. Latvijai pirmajās minūtēs nācās samierināties tikai ar ripas iemešanu Zviedrijas zonā, kas pie izvērstākiem uzbrukumiem nenoveda.

Pirmās trešdaļas piektajā minūtē Markuss Komuls devās pēc savs nūjas, kas iepriekšējā epizodē viņam bija izkritusi no rokām. To darot, Latvijas aizsargs pavisam brīvu atstāja Rasmusu Dalīnu, kurš pēc Viktora Olofsona piespēles to trieca Latvijas vārtos. Aptuveni divas minūtes vēlāk mūsu izlasi sarūgtināja cits Zviedrijas aizsargs – Jonass Brodīns, kurš izdarīja metienu, ripai pa ceļam mainot virzienu un aizlidojot garām Merzļikinam.