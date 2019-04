Dairis Bertāns viesojas raidījumā 'Hattrick ar Puči'. Uzdod jautājumu basketbolistam

Latvijas basketbolists Dairis Bertāns trešdien viesosies televīzijas kanāla "360TV" raidījumā "Hattrick ar Puči", kur pastāstīs par savām gaitām Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

Dairis Bertāns negaidīti šajā sezonā īstenoja savu sapni par spēlēšanu NBA. Kādas atziņas devušas 12 spēles "New Orleans Pelicans" rindās un vai NBA karjerai būs turpinājums? Par to "360TV" raidījuma "Hattrick ar Puči" studijā stāstīs pats Dairis, kurš nupat atgriezies no ASV.

Uzdod arī Tu savu jautājumu Dairim Bertānam, un interesantākie izskanēs "Hattrick ar Puči" ēterā trešdien, plkst. 20:30, kanālā 360TV un lietotnē "Shortcut".

Tāpat raidījumā par saviem plāniem Latvijas hokeja izlasē stāstīs Krišjānis Rēdlihs, bet par florbola fenomenu runās čempiona titulu atguvušie lielvārdieši. Tikmēr Armands Jaunzems parādīs kā viņam gāja bobsleja stūmēju atlasē. Raivis Vidzis izaicinās nesen no sporta aizgājušo Eiropas čempionu BMX Edžu Treimani, bet Agneta Liepājniece mācīs kā pareizi staipīties.